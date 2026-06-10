「凡事徹底」を合言葉にW杯優勝を目指す森保監督。前回カタール大会の経験を生かしたいアイスランドとの壮行試合を終え、いよいよ決戦の地へ飛び立つ森保ジャパン。史上初のベスト8進出、そして優勝へ――。たどるべき「勝ち筋」を徹底考察する!【写真】名キッカーとして名をはせた中村コーチ【オランダ戦の鍵は三笘不在の左サイド】開幕迫る、サッカーW杯北中米大会。史上初のベスト8進出とその先の優勝へ――。グループリーグ3試