YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「医療事務の美人にインタビュー」と題したショート動画を公開した。街中で声をかけられた28歳の女性が、自身の給与や社長の夫との生活、ユニークな金銭感覚を赤裸々に語っている。 RIMOWA（リモワ）のスーツケースを持ち、華やかな雰囲気を纏う女性。職業を尋ねられると、週2～3日働く医療事務のアルバイトで、月収は「10万ぐらい」と明かした。身