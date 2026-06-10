チベットカモシカの移動・出産シーズンを迎え、青海省玉樹チベット族自治州公安局フフシル（可可西里）自然保護区公安局は、チベットカモシカが移動時に必ず通過する道路の1カ所に臨時の交通信号機を設置し、移動中の動物に道を譲るよう往来する車両を誘導している。チベットカモシカの「道路横断」は、青海省とチベット自治区を結ぶ青蔵公路フフシル沿線ならではの独特な風景となっている。毎年5月から7月にかけて、数千頭に及ぶ