脚本家・映画監督の尾崎将也さんが、2日に肺疾患のため亡くなったことを9日、所属のアンドリームが公式サイトで発表した。66歳。尾崎さんの訃報を受け、SNSでは追悼の声が多く寄せられている。尾崎将也さん尾崎さんは、兵庫県西宮市出身。六甲高等学校、関西学院大学文学部を卒業後、1992年に『屋根の上の花火』で第5回フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞した。​脚本の代表作は『結婚できない男』シリーズ、連続テレビ小説