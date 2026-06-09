タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新し、悩み事が続いているという最近の心境を吐露した。【映像】辻希美の“豪邸”と話題の自宅やプールこの日、辻は「今週もはじまった!!」と切り出し「今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」と報告。彩り豊かな手作り弁当の写真を公開した。続けて「悩み事?!しんどい事?!なんか続いていていつでも泣ける感じです…涙」と告白。「悩みとか無さそうだよねって言われるけど人間