ディーエムソリューションズがこの日の取引終了後に、６月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家により投資しやすい環境を整え、流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS