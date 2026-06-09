9日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1580円高の6万5400円で取引を終えた。出来高は5万3261枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては16.63円安。 株探ニュース