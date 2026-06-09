開催：2026.6.9 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 4 [ナショナルズ] MLBの試合が9日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとナショナルズが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するナショナルズの先発投手はリチャード・ラブレディーで試合は開始した。 6回表、2番 ルイス・ガルシア 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ