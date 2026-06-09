大阪市西成区の「あいりん総合センター」だった建物本体の解体工事が、6月9日に始まりました。 1970年に開設した「あいりん総合センター」は、日雇い労働者たちが職を求め最盛期には2万5000人が集まり、「労働者の街・西成」を象徴する施設でした。 2019年、耐震性を理由に建て替えが決まり、去年12月からアスベストの除去などがおこなわれていましたが、9日に建物本体の解体工事が始まりました。 市などに