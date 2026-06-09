限定車グランカングー・クルールを6月中に発売予定ルノー・ジャポンは、7人乗りMPVである『ルノー・グランカングー』の限定車『クルール』に関する情報を6月中に発表する予定だ。【画像】ルノー・カングーのカラフルな限定車『クルール』と日本独自のイベント『ルノー・カングー・ジャンボリー』全70枚今回発表された『グランカングー・クルール』は、プロフェッショナルが信頼するタフなギアをイメージしたグレーの『グリ・アー