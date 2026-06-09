8日夕方、男女23人が体調不良を訴え、うち8人が病院へ搬送された愛知県名古屋市の大型ショッピングモールで、何者かがスプレーのようなものをまいた可能性が高いことがわかりました。警察と消防によりますと、8日午後5時半ごろ、名古屋市西区のmozoワンダーシティ4階のゲームセンター周辺で、0歳から40代の男女23人がせきやのどの痛みを訴え、このうち8人が病院に搬送されました。いずれも意識はあり、命に別条はないということで