【動画】全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』横浜公演の迫力満点のダイジェスト動画 B’zが公式Instagramを更新し、ライブの熱狂を切り取ったようなフォトを公開した。 ■アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』のモノクロフォトを公開 現在全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』を開催中のB’z。6月6日と7日は千葉・LaLa arena TOKYO-BAYのステ&#