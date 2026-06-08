経営陣刷新、年間数千台規模へスコットランドのEVスタートアップ企業『マンロー（Munro）』は、産業用途のオフロード・ユーティリティ・ビークルの世界的サプライヤーとなることを目指し、大幅な事業拡大と新型車の投入を計画している。【画像】スコットランド発の電動オフロード車、無骨でシンプルな造り【マンローMk1を詳しく見る】全25枚同社は2023年に最初のモデル『シリーズM』の受注を開始し、従業員20〜30名を擁するイー