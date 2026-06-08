1次選考会は6・19〜7・19にヒマラヤ30店舗で実施ソフトバンクは、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「福岡ソフトバンクホークスジュニア」選手選考会の実施要項を6日に発表した。1次選考会は株式会社ヒマラヤが実施する「第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト」での受験となる。小学5年生と6年生が対象。6月19日〜7月19日に、九州・