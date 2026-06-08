Cloudflareは、AIアプリケーションと各種AIプロバイダーの間に入って利用状況を管理するサービス「Cloudflare AI Gateway」に、AI利用料の予算上限を設定できる「Spend limits」を追加したと発表しました。Your AI bill is out of control. Cloudflare can fix it now.https://blog.cloudflare.com/ai-gateway-spend-limits/社内チャットボットで文章を要約し、開発チームがコードレビューにAIを使い、営業担当者が顧客向けメール