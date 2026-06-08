2022年の為替介入①＝1回目の円高は1日で一巡、2回目で円高へ反転 2022年は9月22日に145円程度の水準で最初の米ドル売り・円買い介入が行われた。するとその日のうちに140円割れ近くまで米ドル／円は急落したものの、それがこの介入による米ドル／円の底値となった。その後はじりじりと米ドル高・円安が再燃、介入から約20日程度で介入が行われた水準を超えて米ドル高・円安は広がった（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の