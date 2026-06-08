ハイデイ日高（さいたま市大宮区）の中華料理チェーン店「熱烈中華食堂日高屋」が、新商品「冷し担担麺」を6月12日から期間限定で販売します。【写真】日高屋“新商品”がおいしそう！ボリューミー！「サワー祭／コカ・コーラ祭」値引き後の価格がコレ新商品は、芳醇（ほうじゅん）な風味の練りゴマに、豚肉のうまみとみそのコクを織り交ぜ、深い味わいに仕上げています。ほのかに香るサンショウオイルが清涼感と辛みのア