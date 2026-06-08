国際航空運送協会（IATA）は、2026年の世界航空業界の財務見通しを発表した。中東紛争に伴う空域制限と燃油価格の高騰により、純利益は当初予測の410億米ドルから230億米ドルへと大幅に下方修正した。2025年の450億米ドルと比べて約半減する。純利益率は2.0％（2025年は4.2％）、旅客あたり純利益は4.50米ドル（同9.10米ドル）に低下する見込み。総収入は前年比9.4％増の1兆1,650億ドルに達する一方、営業費用は13％増の1兆1,170億