町田啓太が主演するドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（日本テレビ系）の第9話が、6日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、学校に行きたくない子どもたちが安心して過ごせる居場所“フリースクール”を舞台としたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）が不登校の子どもたちと一緒に、多様化する生き方に希望を見いだしていく。藤永優（比嘉愛未）のいる部屋のドアを外からガンガンと蹴り、暴れる蒼