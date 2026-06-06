開催：2026.6.6 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 5 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が6日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとアスレチックスが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するアスレチックスの先発投手はジャック・パーキンスで試合は開始した。 1回裏、4番 イサク・パレデス 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホӦ