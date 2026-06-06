東京メトロは5月30日、銀座線の“レトロ車両”に乗って丸ノ内線の中野車両基地に向かうイベント列車「夢の冒険列車 ルート銀丸」を運行した。銀座線の車両は大規模な定期検査などの際、溜池山王〜赤坂見附駅間に存在する「連絡線」を経由して丸ノ内線に入り、中野富士見町駅付近の中野車両基地に入場する。今回のイベント列車は、通常は非営業列車しか通らないこのルートを、乗客を乗せてたどるというものだ。「夢の冒険列車」とい