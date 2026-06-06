中山礼都が5打点の大活躍、巨人は交流戦7勝3敗と好調キープ■巨人 8ー2 ロッテ（5日・東京ドーム）巨人・中山礼都外野手が5日のロッテ戦（東京ドーム）で自身初の5打点と躍動した。5月31日の日本ハム戦以来、4試合ぶりのスタメン出場。5回1死一、三塁で先制の左犠飛を記録すると、3-0の6回2死満塁では左翼フェンス直撃の走者一掃3点二塁打を放った。この活躍で、巨人は交流戦のロッテに8-2と快勝。橋上秀樹監督代行は、就任以来