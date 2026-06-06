きょうは、熱帯低気圧の影響により、沖縄・奄美地方で、雨や風が強まりそうです。夜には、九州南部にも前線に伴う雨雲がかかり、次第に雨の範囲が広がるでしょう。また、北日本も別の低気圧の影響により一時的に雨の降る所がありそうです。その他の地域でも、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、所々でにわか雨があるかもしれません。朝の気温は、きのうと同じくらいで、少しヒンヤリとするため、羽織ものがあると良さそうです。最