プロサッカー選手で日本代表の南野拓実（31）が5月31日、Instagramを更新。TikTokアカウントを開設したことを報告した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「TikTokアカウントを開設しました！」と投稿されたのは、海が見渡せるテラスでくつろぐ南野の姿。ヘンリーネックの白シャツにサンダルと、リラックスした