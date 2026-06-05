組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！まじりけのないクリアな色味によって、いつもならば難しく感じてしまう白。時にはその色の強さに頼ってみると、カジュアルなスニーカースタイルもスマートに。【POINT】すそに向かって緩やかに広がるクリーンな白のワイドパンツ。脚をまっすぐみせるセンタープレスと太めのウエストベルトで、ウエスト位置を高