4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode10のあらすじと場面カットが公開された。またまたEpisode10は新しい魔法の国の住⼈が登場。オリンズ役は広瀬裕也、ピヨピヨン・ポンポローヌ・ニョロロンド・6世役は⽔島裕が担当、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精