高松市役所 香川県外に進学した学生にUターン就職を働きかけようと、高松市が2026年6月、関西地方の大学近くで、企業と連携して談話形式の説明会を開催します。 高松市によりますと、2024年度に約8割の若者が香川県外に進学しました。一方、Uターンで香川県内に就職した若者は約3割にとどまっています。 関西圏に進学する若者も多いため、企業（フソウリブテックと百十四銀行）と連携し、関西学院大学（兵庫