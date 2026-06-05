四国4県が一体となり、観光参加と地域活性化、そして四国ブランドの拡大を目指す、新たなキャッチコピーとロゴが6月5日に発表されました。「どうぞ～」新たなキャッチコピーは、「しあわせ、まるっと四国巡るほどに、ひとつになる」です。これは、四国4県と四国ツーリズム創造機構が「四国ブランド」の拡大を目指し作られました。キャッチコピーのしあわせという言葉には、幸福を感じるという意味と