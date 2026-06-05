日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグ中継ぎ投手部門では甲斐野央（西武）が椋木蓮（オリックス）を抜き、トップに浮上。2人の得票差はわずかに8票だ。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終