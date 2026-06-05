伝説の俳優・松田優作さん主演の「遊戯シリーズ」をモチーフとした新作映画『LAST DANCE 最後の遊戯』（企画・製作セントラル・アーツ）が2027年春の公開に向けて、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディング（GCF）を実施中です。『あぶない刑事』『探偵物語』誕生のきっかけにもなった遊戯シリーズ「遊戯シリーズ」は松田優作さんが殺し屋・鳴海昌平を演じて大ヒットした『最も危険な遊戯』（1978）、『殺人遊