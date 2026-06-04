ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、5月27日（水）より新商品として、ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボルアー第5弾の販売を開始する。■「GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL」価格：7,700円 (税込)GAN CRAFT社とのコラボ第5弾！元祖S字系「JOINTED CLAW 178」が登場してから、二十余年。その唯一無