プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得を目指している。『The Athletic』によると、ターゲットは同リーグのノッティンガム・フォレストに所属するエリオット・アンダーソン。23歳のイングランド代表MFで、シティをはじめとした複数のメガクラブが獲得に関心を寄せている。同メディアによると、シティはアンダーソン獲得のための最初のオファーをフォレストに提示したようだ。ただ、このオファーはフォレストの希望額に