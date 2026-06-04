東京都デジタルサービス局は4日、「東京アプリ」のこれまでの歩みと、今後のサービス展開に関する資料を公開した。2025年2月のアプリリリース以降、累計ダウンロード数は約640万回に達しており、今後はAIを活用したプッシュ通知や生成AIによる行政手続サポートなど、機能を段階的に拡充する方針を示した。本稿では、公開された資料の内容をご紹介する。 東京都デジタルサービス局「東京