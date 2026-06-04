今シーズン限りでクリスタル・パレスを退任するオリヴァー・グラスナー監督が、ミランの新指揮官に就任する可能性があるようだ。2日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。ミランは昨シーズン、セリエAを8位でフィニッシュし、マッシミリアーノ・アッレグリ前監督を再招聘した。今シーズンは、チャンピオンズリーグ（CL）出場権の確保を目標の1つとして掲げて戦ったが、終盤に失速して最終的にセリエA5位でシーズン終了。