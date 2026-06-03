俳優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が喜びの報告をつづり、祝福の声が寄せられている。【映像】“10kg減”を公表した本田望結の最新ショット（複数カット）スケートリンクで優雅にポーズを決める動画や、「スッピン？いいね〜」というコメントが寄せられたカメラに向かってほほえむ動画などをInstagramで披露してきた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに