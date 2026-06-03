RB大宮アルディージャは3日、MF石川俊輝の今季限りでの現役引退を発表した。現在34歳の石川は、大宮の下部組織出身。東洋大学を経て2014年に湘南ベルマーレへと入団すると、2019年には古巣の大宮へと復帰。2022シーズンは、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍を経験したが、翌2023シーズンから今季まで大宮でプレー。右膝前十字靭帯損傷・外側半月板損傷の大ケガから今季復帰を果たし、J2・J3百年構想リーグではここまで6試合