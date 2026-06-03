ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î±ö³­·ò¿Í¤Ïº£Åß¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤«¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï16°Ì¤Ç²ó¤Ã¤¿Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç¡¢£²Éô£³°Ì¤Î¥Ñ¡¼¥À¡¼¥Ü¥ë¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿£±¥­¥ã¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Ì¾Ìç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØONEFOOTBALL¡Ù¤Ï¡ÖºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤ÎÁªÂò»è¤Ë¡© HSV¤ÏÅß¤Ë¥ô¥©