2日（火）は四国で梅雨入りの発表がありましたが、台風6号が九州南部から四国にかなり接近する見込みで、梅雨入り早々の大雨となるでしょう。3日（水）は本州南岸を進み関東にも接近する見通しです。2日は西日本で雨が降り、東日本も次第に雨の範囲が広がりそうです。西日本は太平洋側を中心に非常に激しい雨が降る見通しです。東日本も3日は太平洋側を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水な