「SFC会員の選別」「新運賃体系」 「関空からの大規模撤退」...... 過去最高益達成の陰で 顧客離れを危惧する声も！！ANAの一連の改革が波紋を呼んでいる。過去最高益の追い風に乗り、反発覚悟のフルスロットルで"大改革"へと邁進する「青き翼」が目指す新たな地平とは！？【写真】SFC制度が大改定される一因となったANAラウンジ【グループ全体で進む低コスト化路線】ANAホールディングスが4月末に発表した2026年3月期通期連結決