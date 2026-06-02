NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4506.30（-86.70-1.89%） 金８月限は反落。時間外取引では、米国とイランの暫定合意の不透明感を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、米ＩＳＭ製造業景気指数の上昇を受けて売り優勢となったが、売り一巡後は押し目を買われた。 MINKABU PRESS