こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のVLT（超大型望遠鏡）で観測した渦巻銀河「NGC 3981」。コップ座の方向、地球から約6500万光年先にあります。【▲ ESOのVLT（超大型望遠鏡）で観測した渦巻銀河「NGC 3981」（Credit: ESO）】真っ暗な宇宙空間を背景に、壮大な構造を広げるNGC 3981の姿が捉えられています。中心部の明るいふくらみである銀河バルジを取り巻くのは、高温の若い星々が青く輝き、塵の豊富な暗い雲の帯と星形成