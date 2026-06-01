使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画の是非が争点になると見込まれる、上関町の町長選挙は10月4日に投開票されることが決まりました。現職の西町長については原発推進団体から2期目への出馬を望む声が上がっていますが、まだ、進退を明らかにしていません。上関町選挙管理委員会はきょう午後、会議を開き、任期満了に伴う町長選挙の日程を、9月29日告示、10月4日投開票とすることを決めました。町長選に向けてはまだ、、立候補を