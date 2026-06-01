阪急茨木市駅から徒歩5分。下町の賑やかな商店街を抜けた先に、来店客のなんと95%がシャッターを切るという圧倒的なデザインカフェ「monoGRAM studio café（モノグラムスタジオカフェ）」があります。 こだわり空間でいただく完全予約制のアフタヌーンティーは、可愛いミニ観覧車に盛り付けられたセイボリーや、生産性を度外視して美味しさを追求した贅沢スイーツなど、胸キュンが止まらない