2026年5月29日、韓国・文化日報は「サムスン電子が世界で初めて、第7世代のHBM（高帯域幅メモリ）である「HBM4E」12層サンプルの出荷を開始した」と報じた。サムスン電子は2月に世界で初めて第6世代「HBM4」の量産出荷を開始したばかり。約3カ月で第7世代「HBM4E」の供給を開始したことで、次世代AIメモリ市場の先行獲得に乗り出した格好となる。HBM4Eは、ピン当たりの動作速度が最大16Gbpsに達し、前世代比で20％以上向上した。単