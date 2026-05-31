敵地ナショナルズ戦■ナショナルズ ー パドレス（日本時間31日・ワシントンDC）パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が30日（日本時間31日）、敵地ナショナルズ戦で待望の今季1号を放った。待望の一発が飛び出した。5回1死走者なしの第3打席で、相手先発グリフィンから左翼席へ確信の一発を放った。飛距離451フィート（約137.4メートル）の特大アーチだった。2021年には42本塁打を放ったタティスJr.だったが、今季は開