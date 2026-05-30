バルガスは延長10回に劇的な逆転サヨナラ2ラン【MLB】Wソックス 4ー3 デトロイト（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に出場し、右足を負傷して途中交代した。チームはミゲル・バルガス内野手の劇的な逆転サヨナラ2ランで勝利を飾ったが、主砲の離脱というアクシデントに見舞われている。試合後、サヨナラ打を放ったバルガスが村上への思いを明かした。村