運動会やお出かけのお弁当に◎の「おにぎり」。海苔を巻くのが定番ですが、唇に貼りついたり、破けてしまったり、意外と食べにくかったりしませんか？今回は、かみ切りやすい「おにぎり」を作る裏ワザをお届けします。 ▼コンビニでも活用されている方法 ポイントは、フォークで海苔に穴をたくさんあけておくこと。このひと手間をやっておくかどうかで、かみ切りやすさに大きな差が出ます。 ▼はさみを活用 海苔にはさみでとこ