松島聡が、ピーチ・ジョンとコラボレーションし、自ら香りのセレクトに関わったルームフレグランススプレーをプロデュースした。同ブランドから5月29日に発売される。ルームウェアとあわせて展開される今回のアイテムは、彼のこだわりが詰まった点でも注目を集めている。timelesz 松島聡今回登場するルームフレグランススプレーは、松島が「自分の部屋で使いたい香り」をテーマにプロデュース。ムスクの柔らかさとウッディの温もり