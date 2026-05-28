今シーズンの戦いを終えた熊本ヴォルターズの湯之上聡社長と石川海斗選手、山本翔太選手など5人がKKTを訪れました。今シーズンはクラブ新記録の14連勝、観客動員数もクラブ記録を更新する10万3191人を達成しました。 ■石川海斗選手「クラブ新記録の14連勝できたことは、このメンバーだからこそできたと思っていますし、たくさんの方に会場に来ていただいて一緒に戦ってもらえてこそが、僕たちにも背