海爾集団（ハイアール）は26日、超軽量の人工知能（AI）運動支援外骨格ロボット「W3」を発表した。このロボットを使用すれば体力の消耗を最大で37％減らすことができるという。「W3」は「フルカーボンファイバー＋チタン合金」設計を採用し、本体重量はわずか1．75キログラム（kg）。AI歩行アルゴリズム3．0を搭載し、多次元センサーを内蔵し、ミリ秒単位で動作の意図を判断できる。また、「大トルクデュアルモーター＋高エネルギ